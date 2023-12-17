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Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı

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Art arda sakatlıkların ardından iyileşerek bireysel antrenmanlara başlayan Arda Güler'in Villarreal maçında formayı giymesi bekleniyordu. Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı. Listede Arda Güler yer almadı.

Fenerbahçe'de Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler, sezon başından yaşadığı sakatlıklardan yakasını kurtaramaması nedeniyle henüz maça çıkamadı. Son olarak bireysel antrenmanlara başlayan Arda Güler'in Villarreal maçında kadrosu olması bekleniyordu.

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı

KAMP KADROSUNDA ARDA GÜLER YOK

TSİ 23:00'te Villarreal'i konuk edecek olan Real Madrid, maçın kamp kadrosunu resmi olarak açıkladı. Kadrodu Arda Güler'e yer verilmedi.

Real Madrid'in Villarreal maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Lunin, Kepa, Mario de Luis, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Tobias, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Nico Paz, Rodrygo, Joselu, Brahim.

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı

Haberler.com / Emre İliksiz - Futbol

Real Madrid Villarreal Arda Güler Futbol Spor Haberler

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