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Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Milan maçında Arda Güler kadroda mı, neden yok?

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Milan maçında Arda Güler kadroda mı, neden yok?
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Real Madrid ve Milan arasında gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmasında Arda Güler'in durumu merak konusu oldu. Arda Güler'in bu önemli maçta oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arda Güler Milan maçında oynayacak mı, kadroda mı?

Real Madrid ile AC Milan arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 4. maçında Arda Güler'in durumu, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Arda Güler'in bu önemli karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği, taraftarlar için soru işareti oluşturuyor. Peki, Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Milan maçında Arda Güler neden yok? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu akşam oynanacak olan Real Madrid- Milan maçında Arda Güler'in yedeklerde başlaması bekleniyor.

Arda Güler oynayacak mı? (Real Madrid- Milan maçı)

REAL MADRİD MİLAN MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius ve Mbappe.

Milan: Maignan; Emerson, Fikayo Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Loftus-Yanak; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; ve Morata.

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