Arda Güler kaç kilo, boyu kaç? Arda Güler'in kilosu!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve transferi futbol dünyasında gündem yaratan Arda Güler'in boyu ve kilosu merak ediliyor. Peki Arda Güler kaç kilo, boyu kaç? Arda Güler'in kilosu!