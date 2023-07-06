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Arda Güler kaç kilo, boyu kaç? Arda Güler'in kilosu!

Arda Güler kaç kilo, boyu kaç? Arda Güler'in kilosu!

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve transferi futbol dünyasında gündem yaratan Arda Güler'in boyu ve kilosu merak ediliyor. Peki Arda Güler kaç kilo, boyu kaç? Arda Güler'in kilosu!

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Arda Güler kaç kilo? Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve transferi futbol dünyasında gündem yaratan Arda Güler'in boyu ve kilosu merak ediliyor. Peki Arda Güler kaç kilo, boyu kaç? Arda Güler'in kilosu haberimizde...

ARDA GÜLER KAÇ KİLO?

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler 69 kilo, 1.76 m boyundadır.

Arda Güler 25 Şubat 2005 Altındağ, Ankara doğumlu orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

  • Arda Güler doğum tarihi : 25 Şubat 2005
  • Arda Güler kaç yaşında : 18 yaşında
  • Arda Güler aslen nereli : Ankara
  • Arda Güler mesleği ne : Futbolcu
  • Arda Güler hangi takımda : Real Madrid
  • Arda Güler mevkisi ne : Orta saha
  • Arda Güler boyu kaç : 1.76 m
  • Arda Güler kilosu kaç : 69
  • Arda Güler forma numarası ne : -
  • Arda Güler altyapıda hangi takımdaydı : Gençlerbirliği

Arda Güler kaç kilo, boyu kaç? Arda Güler'in kilosu!

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