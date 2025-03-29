ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI? (Real Madrid-Leganes maçı)

Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı sorusu, Real Madrid'in her maçı öncesinde olduğu gibi bu karşılaşmada da gündemi meşgul ediyordu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, yoğun maç takvimi nedeniyle rotasyona giderken, genç oyuncuya ilk 11'de forma verdi. Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı sorusunun cevabı bu kez net: Evet, Arda bu kez maça ilk 11'de başlıyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti, Leganes karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı ve Arda Güler'i hücum hattında görevlendirdi. Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı sorusu böylece cevabını bulmuş oldu. Real Madrid'in kadrosunda yer alan yıldız isimlerle birlikte Arda, hücum gücünü temsil edecek.

REAL MADRID-LEGANES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Leganes maçı 23:00'te başlayacak. Mücadele EXXEN, S Sport, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Real Madrid : Andriy Lunin, Antonio Rüdiger, Raul, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Arda Güler, Lucas Vazquez, Francisco Garcia, Brahim Diaz, Kylian Mbappe

Leganes: Marko Dmitrovic, Renato Tapia, Sergio Gonzalez Poirrier, Valentin Rosier, Javi Hernandez, Matija Nastasic, Oscar Rodriguez, Yvan Neyou Noupa, Dani Raba, Juan Diaz, Diego Garcia Campos