Arçelik'in adı değişti mi? Arçelik'in yeni adı BEKO mu oldu?

Arçelik'in adı değişti mi? Türkiye'nin en büyük markalarından birisi olan Arçelik, Avrupa'da bundan böyle Beko ismiyle faaliyet gösterecek. Arçelik'in adı değişti mi merak ediliyordu. Peki, Arçelik'in yeni adı BEKO mu oldu? İşte detaylar...

ARÇELİK'İN ADI DEĞİŞTİ Mİ?

Koç Grubu'nun 'amiral gemilerinden' olan Arçelik, globalleşme stratejisi gereği Avrupa'da kurumsal markasının artık Beko olduğunu açıkladı. Arçelik A.ş., bununla ilgili olarak da KAP'a bildirimde bulundu.

TEK ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Arçelik'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildiriminde şu ifadelere yer verildi: Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir.

BEKO MARKASI HAKKINDA DETAYLAR

Beko, dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000 çalışanıyla faaliyet göstermekte olup, 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunmaktadır (Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin)

Beko, sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet göstermektedir. (Arçelik, Beko, Whirlpool**, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston**, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi**, Voltas Beko, Singer**, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar).