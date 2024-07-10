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Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi

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Konya'da Tüketici Hakem Heyeti, otomotiv yedek parçası satışı yapan bir kişinin, araç muayene istasyonunda otomobilinin vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan 128,18 TL farkın kendisine geri ödenmesi amacıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Heyet, başvuruyu yapan şahsın ücret iadesinin kabulüne karar vererek firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, 1130,44 TL olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark vererek, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı Emre Akman ile paylaşan Özdemir, alınan 128,18 TL farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenince iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

KESİLEN FARKIN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi. Heyet, gerekçesinde ise firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

"AMAÇ 128 TL DEĞİL"

Hukuk mücadelesini kazanan Hüseyin Özdemir, amacının 128,18 TL'yi geri almak olmadığını belirterek, "Bu konunun farkındalık olması için şikayette bulundum. Bunun sonucunda şikayetim sonuçlanmış oldu ve kazandık. Bunun da tüm Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesi ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılması için örnek oluşturdum. Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum. Önder oldum" diye konuştu.

"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Hüseyin Özdemir'in avukatı ise "Müvekkilim aracının muayenesi için gittiğinde kredi kartı ödeme seçeneğini seçince, müvekkilin ödemesi gereken rakamın üzerine 128,18 fark bakiyesi çıkmıştır. Müvekkilimizin talebi üzerine ise Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptık. Bizim başvurumuz yakın zamanda incelendi ve firma tarafından alınan 128,18 TL'nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nda geçen 'ayıplı hizmet' maddesi gereğince bize iadesine karar verildi. Bakıldığında araç muayene istasyonuna on binlerce insan, aracını muayene ettirmeye geliyor.

İnsanlar da kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Bu kredi kartlarından alınan 128,18 TL her kişiden alınsa bu, günlük milyonlarca TL para eder. Bu ise tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir karardır. Bu, emsal niteliğinde bir karardır. Müvekkilimiz 128,18 TL'yi aldığında ne zengin olacak, ne de fakir olacak. Bizim buradaki tek amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Araç muayene istasyonunda kesilen tutarı geri almak isteyen kişiler, bizim kararımızı emsal olarak göstererek geri alabilirler. Firmanın yaptığı kredi kartına alınan komisyonun kesinlikle kanuna aykırı olduğunu ve vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

Tüketici Hakem Heyeti Konya Vize Hukuk Otomobil Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

Murat Kılıç:

Hırsızlardan ne koparsan kardır. Tebrik ederim şikayet edeni ve bu kararı verenleri..

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FEHİM ÇAKIR:

Bunun emsal oluşturularak tüm müşterilere uygun olmalı KK dan fark adı altında hiç bir ücret alınmamalı zaten ücret yüksek bakanlık el atmalı bu işe

44
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Ticari araçlarında 2 yılda bir araç muayenesi olması gerekir. Her yıl değil..

29
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Mehmet Dikmen:

zaten bir işe yaramıyor vatandaşı soymak için yapılan bi hizmet olarak görüyorum ben bu işi bu kadar kolay bi işi neden devlet alıp kendi işletmiyor onuda anlamış değilim

27
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Dağıstan:

Yüz verdik..

20
0
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Koray GENÇ:

Helal olsun iyi yapmış, dünyanın parasını alıyolar, üstüne kartla ödedi diye fark al bide

11
0
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Murat Atak:

Eeee bende geçen hafta Arabamı muayneye götürdüm bende Kredi karttan ödedim benim paramda iade olurmu acaba ? aslında bütün marketlerden ve Alışveriş hizmetleri veren yerlerden Kredi kartı farkının kalkması lazım diye düşünüyorum.

8
0
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Alparslan Aydoğan:

Ankara kart yüklemelerinden de komisyon alınıyor hemde kim olduğu belli değil

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0
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