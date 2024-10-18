Antalyaspor Galatasaray 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?

Antalyaspor Galatasaray ilk 11! Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i merak ediliyor. Galatasaray Antalya muhtemel 11 belli oldu. Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ilk 11 nasıl olacak? İşte Antalyaspor GS muhtemel 11 haberimizde...

ANTALYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.

Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, yarınki maçta da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Antalyaspor muhtemel 11'i şöyledir:

Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.