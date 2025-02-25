Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri! (VİDEO) Antalyaspor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZET

Antalyaspor Beşiktaş maç özetini maçın ardından A Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor Beşiktaş maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.