Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizi çekimleri nerede yapıldı?
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TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından izleyiciler, Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizi çekimleri nerede yapıldı? merak etti. İşte ayrıntılar...
Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizi çekimleri nerede yapıldı?
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yakında TV8'de başlayacak. Dizinin başlama tarihi henüz belli olmadı.
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin İstanbul'da çekileceği bilinmektedir. Dizinin İstanbul'un hangi ilçelerinde çekileceği henüz belli olmadı. Bazı kaynaklara göre dizi Beşiktaş, Maslak, Galata gibi mekanlarda çekiliyor.
İrem Helvacıoğlu - Defne
Selin Yeninci - Meryem
Engin Öztürk - Sadun
Olgun Toker - Çınar
Ahmet Varlı - Nuh
Sacide Taşaner - Sabriye
Demet Gül - Türkan
Selim Erdoğan - Reha
Birgül Ulusoy - Fidan
Mine Kılıç - Sedef
"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."
"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"