Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı?

İspanya'da 48 yaşındaki Silvia Lopez Gayubas, aracının içinde kafasına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. Polis soruşturması sonucunda, evlatlık olarak aldığı 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki, iki çocuk neden annelerini öldürdü? Ceza aldılar mı?

OLAY NASIL OLDU?

İspanya'da 48 yaşındaki Silvia Lopez Gayubas, aracının içinde kafasına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. Polis soruşturması sonucunda, evlatlık olarak aldığı 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR CEZA ALDI MI?

İspanya'da 48 yaşındaki Silvia Lopez Gayubas isimli kadın aracının içinde kafasına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. Soruşturma sonrasında evlatlık olarak aldığı 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisler soruşturmayı sürdürüyor. Çocukların ise cinayeti neden işledikleri hala bilinmiyor.