ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Anderlecht Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anderlecht ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

ANDERLECHT FENERBAHÇEMAÇI HANGİ KANALDA?

Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

ANDERLECHT FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Anderlecht Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

ANDERLECHT FENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Anderlecht 11'i:



Fenerbahçe 11':