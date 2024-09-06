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Amerika tarım dışı istihdam verileri ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi kaç bekleniyor?

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Amerika tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı? Amerika'nın tarım dışı istihdam verilerinin açıklanma tarihi merak konusu oldu. Bu önemli verinin ne zaman ve hangi değerlerde olacağı konusunda beklentiler devam ediyor. Açıklanacak veri, Amerika ekonomisi ve global finans piyasaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ağustosta 142 bin kişi arttı. Peki, Amerika tarım dışı istihdam verileri ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi kaç bekleniyor?

AMERİKA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi. ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 164 bin kişi artması öngörülüyordu.

Amerika tarım dışı istihdam verileri ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi kaç bekleniyor?

ABD İŞSİZLİK ORANI ARTTI MI?

ABD'de işsizlik oranı, ağustosta 0,1 puan azalışla yüzde 4,2'ye geriledi. Ağustosta piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik oranı, temmuzda yüzde 4,3 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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