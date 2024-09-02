Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Amed Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Amedspor Kocaelispor hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Amedspor Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor? İşte Amedspor Kocaelispor maçı yayın bilgisi haberimizde!

AMEDSPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor Kocaelispor maçı TRT Spor ve Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

AMEDSPOR KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor Kocaelispor maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç TRT Spor ve Bein Sports 2'den canlı olarak izlenebilecek.

AMEDSPOR KOCAELİSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Amedspor Kocaelispor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

AMEDSPOR KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor Kocaelispor maçı, Şanlıurfa'da, 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.