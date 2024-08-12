Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor?

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, yaygın olarak Amed spor olarak bilinen, merkezi Diyarbakır, Türkiye'de bulunan bir spor kulübüdür. Eski adıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor olan futbol kulübü, 2013-14 sezonundan bu yana TFF 2. Lig'de oynuyor. Peki, Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor?

AMEDSPOR HANGİ İLİN TAKIMI?

Amedspor, Türkiye'nin Diyarbakır iline ait bir futbol takımıdır.

AMEDSPOR HANGİ LİGDE OYNUYOR?

2024-2025 sezonu itibarıyla Amedspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele etmektedir. Bu lig, Türkiye'nin üçüncü seviye profesyonel futbol ligidir ve TFF 1. Lig'e yükselmek için mücadele ederler.