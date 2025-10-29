Mersin temsilcisi, maçın 28. dakikasında Okan Toprak'ın ağları sarsan golüyle öne geçti. Bu golün ardından oyunun hâkimiyetini eline alan Silifke ekibi, 37. dakikada Uğur Özder'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci devrede de temposunu korudu.Karşılaşmanın son dakikalarına gelindiğinde ise sahneye Tayyip Kanarya çıktı. 88. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getiren Kanarya, takımının galibiyetini perçinledi ve Silifke Belediyespor'u bir üst tura taşıyan isimlerden biri oldu. Amed Spor elendi mi? Amed Spor Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?

SİLİFKE BELEDİYESPOR'DAN KUPADA GÖZ DOLDURAN GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahneye çıkan Silifke Belediyespor, etkileyici bir performansla Amedspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan Mersin temsilcisi, maç boyunca oyunun hâkimiyetini elinde tutarak kupada iddialı bir görüntü sergiledi.

İLK YARIDA ÜSTÜN OYUN VE İKİ GOL

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibine baskı kuran Silifke Belediyespor, 28. dakikada Okan Toprak'ın kaydettiği golle öne geçti. Bu golün ardından moral bulan ev sahibi ekip, 37. dakikada Uğur Özder'in ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyan Silifke, soyunma odasına 2-0'lık avantajla gitti.

İKİNCİ YARIDA KONTROL SİLİFKE'DE

İkinci yarıda oyunun temposunu düşürmeden devam eden Silifke Belediyespor, rakibine pozisyon vermeden oyunu kontrol altında tuttu. Amedspor'un farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken, Silifke savunmada da hata yapmadı.

TAYYİP KANARYA NOKTAYI KOYDU

Maçın son anlarında sahneye çıkan Tayyip Kanarya, 88. dakikada attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Bu golle birlikte Silifke Belediyespor, turu getiren galibiyeti perçinlemiş oldu.

AMEDSPOR KUPAYA VEDA ETTİ

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Amedspor, Silifke deplasmanında beklediği performansı sergileyemedi. 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılan Diyarbakır ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda veda etti.