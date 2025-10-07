Alperen Şengün kimdir? Basketbolcu Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?

Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olan Alperen Şengün, hem Türkiye'de hem de Nba'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen sahada gösterdiği olgun oyun ve istatistikleriyle basketbolseverlerin merakla takip ettiği Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, Türk basketbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici ve başarılı oyunculardan biridir. 25 Temmuz 2002'de Giresun'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren spora büyük ilgi duymuş; yüzme ve jimnastik gibi farklı branşlarda eğitim almasına rağmen zamanla basketbolu seçmiştir. Basketbol serüvenine memleketi Giresun'da başlayan Şengün, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekmiş ve Bandırma'da profesyonel adımlar atmaya başlamıştır.

Beşiktaş formasıyla gösterdiği çıkışın ardından Nba'e uzanan bir kariyer inşa eden Şengün, bugün hem Nba'de hem de Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda önemli bir rol üstlenmektedir. Genç yaşına rağmen oyun zekâsı, pas yeteneği ve pota altındaki etkili duruşuyla tüm dünyada basketbol otoritelerinin dikkatini çeken bir isim haline gelmiştir.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YAŞINDA?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Avrupa'da hem de Amerika'da üst düzey basketbol oynamış, önemli ödüller kazanmış ve milli takımda sorumluluk üstlenmiştir. Başarılarının büyük bölümünü henüz 20'li yaşlarının başında elde etmesi, onun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

ALPEREN ŞENGÜN NERELİ?

Alperen Şengün, Giresun doğumludur. Karadeniz Bölgesi'nin bu güzel şehrinde dünyaya gelen Şengün, basketbola da burada adım atmıştır. Giresun'da başlayan spor sevgisi zamanla onu Türkiye'nin ve ardından dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Nba'e taşımıştır.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ

Alperen Şengün'ün basketbol kariyeri, genç yaşta attığı sağlam adımlarla şekillenmiştir. Basketbola Giresun'da başlayan Şengün, Bandırma altyapısında profesyonel gelişimine devam etmiştir. Asıl çıkışını ise Beşiktaş formasıyla 2020–2021 sezonunda göstermiştir. Henüz 18 yaşındayken, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilerek büyük bir başarıya imza atmıştır.

Bu performans, NBA takımlarının ilgisini çekmiş ve 2021 NBA Draftı'nda ilk tur 16. sıradan seçilmesine yol açmıştır. Draftın ardından Houston Rockets ile NBA kariyerine başlayan Şengün, ilk sezonundan itibaren dikkat çekici bir oyun sergilemiş, özellikle pas yeteneği ve oyun zekâsıyla öne çıkmıştır.

İkinci sezon itibarıyla istatistiklerini yukarı taşıyan Şengün, NBA'de takımının kilit oyuncularından biri haline gelmiştir. Uzmanlar, oyun tarzını bazı NBA efsanelerine benzetmekte ve ileride All-Star seviyesine ulaşabileceğini öngörmektedir.

Ayrıca, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda da görev alan Şengün, genç yaşına rağmen takımda liderlik vasıfları sergilemekte ve uluslararası turnuvalarda ülkesini başarıyla temsil etmektedir.