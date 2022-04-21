Alpcan Çelik kimdir? Ezan okuma yarışmasının 2. si Alpcan Çelik kimdir, hangi camide görev yapıyor? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Ezanı güzel okuma yarışmasında kim ikinci oldu? Ezan okuma yarışmasının 1. si ve 2. sidi kimdir? Alpcan Çelik kimdir? Ezan okuma yarışmasının 2. si Alpcan Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alpcan Çelik ikinci mi oldu? Ayrıntılar sizlerle...

ALPCAN ÇELİK KİMDİR?

Alpcan Çelik, 1993 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya hesaplarında aslen Üsküplü olduğu belirtiliyor. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini aldı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi AÖF İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gördü.

Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda tamamladı. Hocası ise dünya hafız birincisi Selman Okumuş'tur. Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmış olan Çelik, 2014 yılında düzenlenen ''Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma'' adlı yarışmada dünya birincisi olmuştur. Alpcan Çelik evli ve bir kızı bulunuyor.

Alpcan Çelik, Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi'dir. Alpcan Çelik, 2022 yılında Arabistan'da yapılan Ezan okuma yarışmasında 2. olmuştur.

Alpcan Çelik (sağdaki)

ALPCAN ÇELİK 2. Mİ OLDU?

Ezanı Güzel Okuma dalında ise Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinciliği kazanarak 2 milyon riyal (533 bin dolar), Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ikinci olarak 1 milyon riyal (266 bin dolar), Suudi Arabistanlı Abdurrahman bin Adil üçüncü olarak 500 bin riyal (133 bin dolar) ve Suudi Arabistanlı Enes er-Rahili dördüncülükle 250 bin riyalin (66 bin dolar) sahibi oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al eş-Şeyh verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarışmada birinci olan Kara ve ikinci olan Çelik'i tebrik etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur'an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum."

ALPCAN ÇELİK HANGİ CAMİDE GÖREV ALIYOR?

Alpcan Çelik, Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi'dir.

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