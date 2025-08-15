Almanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Almanya-Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) öncesinde hazırlık maçlarıyla form tutmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa kapsamında oynanacak karşılaşmada 12 Dev Adam, Avrupa yolculuğu öncesi tüm oyuncularını sahaya sürerek oyun planlarını test edecek. Sıradaki rakip Almanya olurken, maç SAP Garden'da gerçekleşecek ve basketbolseverler heyecan dolu mücadeleyi ekranlardan takip edecek. Almanya - Türkiye basketbol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa kapsamında 15 Ağustos Cuma günü SAP Garden'da Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, bu önemli mücadelede rakibiyle sahada mücadele edecek.

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçları kapsamında Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa organizasyonunda Almanya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, 15 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da SAP Garden'da oynanacak mücadelede rakibiyle kozlarını paylaşacak. Bu önemli hazırlık karşılaşması, takımın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde formunu ve oyun planlarını test etmesi açısından büyük önem taşıyor. Basketbolseverler, heyecan dolu bu mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroBasket yolunda kritik öneme sahip olan bu hazırlık maçı, TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya karşısındaki performansını yüksek kalitede ve kesintisiz bir şekilde ekranlardan takip etme fırsatı bulacak. TRT Spor Yıldız, turnuva öncesi hazırlık süreçlerine odaklanarak taraftarlara heyecan dolu anlar yaşatmayı hedefliyor. Bu önemli karşılaşma, takımın son durumunu görmek isteyenler için kaçırılmayacak bir yayın olacak.