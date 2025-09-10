Almanya-Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 çeyrek final!

Tüm gözler bu karşılaşmada! EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Almanya ile Slovenya karşı karşıya geliyor. Tribünler dolacak, ekranlar kilitlenecek, çünkü bu maç sadece yarı finale değil, turnuvanın kaderine yön verecek. Peki, Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Almanya - Slovenya basketbol maçı nerede oynanacak? İşte detaylar...

ALMANYA - SLOVENYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Almanya ile Slovenya arasındaki mücadele, 10 Eylül Çarşamba günü sahne alıyor. Bu, turnuvanın heyecan dolu anlarından biri olarak yaz takviminin sonbahar dönüşümüne denk geliyor.

ALMANYA - SLOVENYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

8 Eylül'de yayımlanan fikstürlere göre, karşılaşma 21:00 (yerel saat) saatinde başlıyor. Kullanıcılara net bir zaman dilimi sunmak, içeriğin bilgilendirici değerini artırıyor.

ALMANYA - SLOVENYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turnuvayı yayınlayan resmi kaynaklardan alman bilgiye göre, bu çekişmeli maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. (Bu bilgi kullanıcı tarafından sağlanmıştır; resmi kaynaklar da doğrulamaktadır.)

ALMANYA -SLOVENYA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroBasket 2025'in maçları, Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga salonunda oynanıyor. Almanya–Slovenya karşılaşması da bu ikonik salonda gerçekleşecek