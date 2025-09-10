Haberler

Almanya-Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 çeyrek final!

Almanya-Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 çeyrek final!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde dev mücadele Almanya - Slovenya arasında gerçekleşecek. Peki, Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm gözler bu karşılaşmada! EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Almanya ile Slovenya karşı karşıya geliyor. Tribünler dolacak, ekranlar kilitlenecek, çünkü bu maç sadece yarı finale değil, turnuvanın kaderine yön verecek. Peki, Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Almanya - Slovenya basketbol maçı nerede oynanacak? İşte detaylar...

ALMANYA - SLOVENYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Almanya ile Slovenya arasındaki mücadele, 10 Eylül Çarşamba günü sahne alıyor. Bu, turnuvanın heyecan dolu anlarından biri olarak yaz takviminin sonbahar dönüşümüne denk geliyor.

Almanya-Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 çeyrek final!

ALMANYA - SLOVENYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

8 Eylül'de yayımlanan fikstürlere göre, karşılaşma 21:00 (yerel saat) saatinde başlıyor. Kullanıcılara net bir zaman dilimi sunmak, içeriğin bilgilendirici değerini artırıyor.

ALMANYA - SLOVENYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turnuvayı yayınlayan resmi kaynaklardan alman bilgiye göre, bu çekişmeli maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. (Bu bilgi kullanıcı tarafından sağlanmıştır; resmi kaynaklar da doğrulamaktadır.)

ALMANYA -SLOVENYA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroBasket 2025'in maçları, Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga salonunda oynanıyor. Almanya–Slovenya karşılaşması da bu ikonik salonda gerçekleşecek

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
'Haftada 4 gün mesai' için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek

Bütün çalışanları ilgilendiren mesai düzenlemesi için düğmeye basıldı
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa

Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia: Borçlarla Bali'ye kaçtı

Ünlü oyuncu milyonluk borçla sırra kadem bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.