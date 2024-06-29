Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Almanya Danimarka maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Almanya Danimarka maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Almanya Danimarka maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya Danimarka maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Almanya Danimarka maç özeti haberimizde...

ALMANYA - DANİMARKA MAÇ ÖZETİ

Almanya Danimarka maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Almanya Danimarka maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya Danimarka maçı 2-0'lık Almanya üstünlüğüyle devam ediyor.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMANDI?

Almanya Danimarka maçı 29 Haziran 2024 Cumartesi günü oynandı.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Almanya Danimarka maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.