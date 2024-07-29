Ali Sami Yen kimdir? 71. Ölüm yıl dönümünde anılan Ali Sami Yen'in kabri nerededir? Ali Sami Yen kaç yıl başkanlık yapmıştır?

Ali Sami Yen, 1905 yılında Galatasaray Kulübü'nü kurarak Türk sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir liderdir. Sporun yaygınlaştırılması ve eğitimle entegrasyonunu savunan Ali Sami Yen, Galatasaray Kulübü'nün kuruluşuyla Türkiye'de futbol ve spor kültürünün temellerini atmış ve bu anlayışıyla birçok genç sporcunun ilham kaynağı haline gelmiştir. 71. Ölüm yıl dönümünde anılan Ali Sami Yen kimdir? Ali Sami Yen'in kabri nerededir? Ali Sami Yen kaç yıl başkanlık yapmıştır? İşte, detaylar…

ALİ SAMİ YEN KİMDİR?

Ünlü dilbilimci ve yazar Şemsettin Sami'nin ikinci oğlu Ali Sami Yen, 20 Mayıs 1886'da İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra Galatasaray Lisesi'ne devam eden Yen, burada futbol kulübü kurma fikrini geliştirdi. 1905 yılının Ekim ayında, sınıf arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray Kulübü'nü kurarak kulübün ilk başkanı oldu. Kulübün amacını, "İngilizler gibi topluca oynamak, belirli bir renge ve isme sahip olmak ve Türk olmayan takımları yenmek" olarak belirledi. Galatasaray'da yetenekli bir oyuncu olarak bilinen Ali Sami Yen, 1907 sonunda Kadıköy takımına karşı oynanan maçta ayağını kırdı. Tedavi sürecinin ardından eskisi gibi performans sergileyemediği için futbol kariyerine son verdi.

Ali Sami Yen, Galatasaray'da toplam 14 yıl başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca, 27 Ocak 1921'de kurulan ve 8 Haziran 1922'de resmi hale gelen Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşunda Burhan Felek ve Yusuf Ziya Öniş ile birlikte yer aldı ve bir süre başkanlık yaptı. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak, 1924 Paris Olimpiyatları'nda Türk kafilesinin liderliğini üstlendi ve 1926-1931 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü.

Ali Sami Yen, 1905'te Moda ile Kadıköy arasındaki maçı yöneterek ilk Türk hakemi olma olasılığını taşıdı. Ayrıca, Türk Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı ilk maçta teknik direktörlük yaptı ve bu nedenle Türk spor tarihinin ilk teknik direktörü olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk spor müzesini kurma onuruna sahip olan Ali Sami Yen, 1915 yılında yayımladığı "Futbol Kitabı" ile futbolun teknik ve bilimsel yönlerine dair önemli bir eser bıraktı. Bu kitap, Türkiye'deki ilk futbol kitabı olarak tarihe geçti.

Ali Sami Yen, 29 Temmuz 1951'de 65 yaşında vefat etti ve Feriköy Mezarlığı'na gömüldü. Galatasaray, onun anısını yaşatmak için 2011 yılında Mecidiyeköy'de bulunan ve yıkılan stadyumuna Ali Sami Yen'in adını verdi. Şu anda kullanılan Nef Stadı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin içinde yer almaktadır.

ALİ SAMİ YEN'İN KABRİ NEREDE?

29 Temmuz 1951'de 65 yaşında vefat eden Ali Sami Yen'in kabri Feriköy Mezarlığında bulunmaktadır.