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Ali Palabıyık hangi UEFA maçını yönetecek? Ali Palabıyık UEFA Konferans Ligi Basel - Zalgiris Vilnius maçını mı yönetecek?

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Ali Palabıyık hangi UEFA maçını yönetecek? Ali Palabıyık UEFA Konferans Ligi Basel - Zalgiris Vilnius maçını mı yönetecek?

TFF hakemi Ali Palabıyık'a UEFA'dan yeni görev. Ali Palabıyık 27 Ekim Perşembe günü oynanacak olan Basel - Zalgiris Vilnius maçını yönetecek. Peki, Ali Palabıyık hangi UEFA maçını yönetecek? Ali Palabıyık UEFA Konferans Ligi Basel - Zalgiris Vilnius maçını mı yönetecek? İşte detaylar...

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FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi H Grubu Basel - Zalgiris Vilnius maçını yönetecek.

Basel - Zalgiris Vilnius maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00 'da başlayacak.

Ali Palabıyık (d. 14 Ağustos 1981, Ankara), FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır. İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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