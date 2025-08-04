Ali Onaran: Maldivler ile Antalya artık aynı fiyata, tatil tercihleri değişiyor

Ali Onaran: Maldivler ile Antalya artık aynı fiyata, tatil tercihleri değişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm sektörünün öncülerinden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Haber Bahane programında yurt dışı tatil eğilimlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Onaran'a göre Maldivler artık Antalya ile aynı maliyete geliyor.

Turizmin deneyimli ismi Ali Onaran, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'da ekrana gelen Haber Bahane programında, turizmde değişen dengeleri ve tatil tercihlerini değerlendirdi. Son dönemde yurt dışı tatillere olan ilginin arttığını belirten Onaran, özellikle Maldivler'in artık Antalya ile benzer fiyatlara sunulabildiğini söyleyerek dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı. Aynı zamanda bölgesel rekabeti de yorumlayan Onaran, Mısır'ın son 10 yılda yaptığı atılımla Türkiye'nin turizmdeki güçlü rakiplerinden biri haline geldiğini ifade etti.

MALDİVLER, ANTALYA İLE AYNI MALİYETE GELİYOR

Ali Onaran, deniz tatili konseptinin artık sınırları aştığını vurgulayarak şunları söyledi: "Maldivler'de tatil yapmak, Antalya'da tatil yapmakla aynı maliyete gelmeye başladı." Bu değişimin arkasında döviz kuru, tatil paketlerinin çeşitliliği ve uluslararası ulaşım imkanlarının artması olduğunu belirten Onaran, Türk turistin artık sadece yurt içinde değil, yurt dışında da alternatifleri değerlendirdiğini söyledi.

Ali Onaran: Maldivler ile Antalya artık aynı fiyata, tatil tercihleri değişiyor

MISIR, TÜRKİYE'YE RAKİP OLMAYA BAŞLADI

Turizm alanındaki küresel rekabete değinen Onaran, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. "Mısır, son 10 yılda kendini düzelterek Türkiye'ye rakip olmaya başladı." diyen Onaran, bu süreçte Mısır'ın tesis kalitesi, hizmet çeşitliliği ve fiyat avantajı ile önemli bir çıkış yakaladığını vurguladı. Türk turizmcilerin bu tabloyu dikkatle takip etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Her şeye rağmen Türkiye'nin hâlâ turizmde güçlü bir marka olduğunu belirten Ali Onaran, doğal güzellikler, kültürel çeşitlilik ve gastronomi gibi avantajların Türkiye'yi öne çıkardığını belirtti. Onaran, sektördeki başarı için değişen tüketici beklentilerine uyum sağlamanın ve hizmet kalitesinden ödün vermemenin önemini vurguladı.

Haberler.com / Şevval Çelik - Turizm
Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor

Şimşek'in yüzünü güldüren grafik
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! Yolcuların bu cihazı kullanması yasaklanıyor
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Tüm dünya ayağa kalkmalı! Kuyruktaki insanlara kurşun yağdırdılar
Sahte diploma olayında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler

Gündemi sarsan skandalda yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda

Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülerken bir anda yere yığıldı, hayatını kaybetti

Ecel gülerken geldi, bir anda yere yığıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.