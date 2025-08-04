Ali Onaran: Maldivler ile Antalya artık aynı fiyata, tatil tercihleri değişiyor

Turizmin deneyimli ismi Ali Onaran, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'da ekrana gelen Haber Bahane programında, turizmde değişen dengeleri ve tatil tercihlerini değerlendirdi. Son dönemde yurt dışı tatillere olan ilginin arttığını belirten Onaran, özellikle Maldivler'in artık Antalya ile benzer fiyatlara sunulabildiğini söyleyerek dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı. Aynı zamanda bölgesel rekabeti de yorumlayan Onaran, Mısır'ın son 10 yılda yaptığı atılımla Türkiye'nin turizmdeki güçlü rakiplerinden biri haline geldiğini ifade etti.

MALDİVLER, ANTALYA İLE AYNI MALİYETE GELİYOR

Ali Onaran, deniz tatili konseptinin artık sınırları aştığını vurgulayarak şunları söyledi: "Maldivler'de tatil yapmak, Antalya'da tatil yapmakla aynı maliyete gelmeye başladı." Bu değişimin arkasında döviz kuru, tatil paketlerinin çeşitliliği ve uluslararası ulaşım imkanlarının artması olduğunu belirten Onaran, Türk turistin artık sadece yurt içinde değil, yurt dışında da alternatifleri değerlendirdiğini söyledi.

MISIR, TÜRKİYE'YE RAKİP OLMAYA BAŞLADI

Turizm alanındaki küresel rekabete değinen Onaran, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. "Mısır, son 10 yılda kendini düzelterek Türkiye'ye rakip olmaya başladı." diyen Onaran, bu süreçte Mısır'ın tesis kalitesi, hizmet çeşitliliği ve fiyat avantajı ile önemli bir çıkış yakaladığını vurguladı. Türk turizmcilerin bu tabloyu dikkatle takip etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Her şeye rağmen Türkiye'nin hâlâ turizmde güçlü bir marka olduğunu belirten Ali Onaran, doğal güzellikler, kültürel çeşitlilik ve gastronomi gibi avantajların Türkiye'yi öne çıkardığını belirtti. Onaran, sektördeki başarı için değişen tüketici beklentilerine uyum sağlamanın ve hizmet kalitesinden ödün vermemenin önemini vurguladı.