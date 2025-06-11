Ali Eşelioğlu: "Arda Güler'in ilk sponsorluğu CoinTR ile, birlikte büyüyeceğiz"

Ali Eşelioğlu: 'Arda Güler'in ilk sponsorluğu CoinTR ile, birlikte büyüyeceğiz'
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İstanbul Fintech Week 2025'te konuşan CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eşelioğlu, Arda Güler ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Şirketin büyüme hedeflerine ve yapay zekâ destekli projelerine değinen Eşelioğlu, regülasyonların ardından emin adımlarla ilerlediklerini ve kullanıcı güvenini önceliklediklerini vurguladı.

ARDA GÜLER, COINTR'NİN MARKA YÜZÜ OLUYOR

İstanbul Fintech Week 2025 kapsamında Fişekhane'de düzenlenen etkinlikte konuşan CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eşelioğlu, genç futbolcu Arda Güler'le yaptıkları iş birliğini kamuoyuna duyurdu. Eşelioğlu, "Arda'nın ilk sponsorluğu bizimle gerçekleşti. Uzun görüşmelerin ardından iki taraf için de faydalı olacak bir noktada buluştuk," ifadelerini kullandı. Arda Güler'in gençliği ve başarılarıyla CoinTR'nin dinamizmini temsil ettiğini belirten Eşelioğlu, bu iş birliğinin hem kullanıcılar hem marka için verimli sonuçlar doğurmasını beklediklerini söyledi. Tanıtım kampanyalarının Eylül ayı itibarıyla başlayacağı da belirtildi.

Ali Eşelioğlu: 'Arda Güler'in ilk sponsorluğu CoinTR ile, birlikte büyüyeceğiz'

REGÜLASYON BEKLEYİŞİNDEN BÜYÜME HAMLELERİNE

CoinTR'nin yaklaşık 3,5 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Eşelioğlu, kendisinin 1,5 yıl önce Merkez Bankası'ndan sektöre geçiş yaptığını belirtti. "Biz bu alana regülasyonları bekleyerek girdik çünkü yatırımcı korumasını önceliyoruz," dedi.

Temmuz 2024'te yayınlanan regülasyonların ardından ilk büyük marka adımlarını Kasım ayında attıklarını dile getiren Eşelioğlu, bu dönemde açık hava reklamlarından YouTube sponsorluğuna kadar pek çok medya kampanyasını hayata geçirdiklerini söyledi. "Emin adımlarla ilerliyoruz, işlem hacmimiz ve kullanıcı sayımız istikrarlı şekilde artıyor," diye ekledi.

YAPAY ZEKA İLE SÜREÇLER VE ÜRÜNLER DÖNÜŞÜYOR

Yapay zekâ teknolojisinin artık finans sektöründe vazgeçilmez olduğunu ifade eden Eşelioğlu, CoinTR bünyesinde hem süreç iyileştirme hem ürün geliştirme alanlarında yapay zekâdan yoğun şekilde yararlandıklarını belirtti. "Özellikle süreçlerin hızlandırılması ve verimliliğin artırılmasında önemli katkılar sağlıyor," dedi.

Eşelioğlu, yapay zekâ destekli yeni güncellemeler ve kullanıcı deneyimini geliştirecek ürünlerin yolda olduğunu müjdeledi. Ancak bu dönüşümün kontrollü yürütülmesi gerektiğini de vurguladı: "Yapay zekâya güvenelim ama ipin ucunu kaçırmadan, denetimli şekilde ilerlemeliyiz."

Haberler.com / Dilşad Özcan - Finans
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