Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25?
Futbol yorumları ile dikkatleri çeken Ali Ece yeni sezonda da sporseverlerin takip ettiği yorumcular arasında yer alıyor. Peki, Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25?
Ali Ece ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Ali Ece bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...
ALİ ECE HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?
Ali Ece, VOLE YouTube kanalında yorum yapıyor.
ALİ ECE KİMDİR?
Doğum tarihi: 20 Ocak 1977
Nereli : İstanbul
Ali Ece, 20 Ocak 1977, doğumlu müzisyen ve spor yorumcusudur. Ali Ece birçok kanalda spor yorumculuğu yapmıştır ve son olarak TRT Spor'da spor yorumculuğu yapmıştır.
Ali Ece Türkiye futbolu üzerine yaptığı yorumlar yanında İngiltere futbolu ve dünya futbolu üzerine yaptığı yorumlarla da beğeni toplamıştır. Ünlü yorumcunun "Ayak Oyunlarından Akıl Oyunlarına Futbol" adlı bir de eseri builnmaktadır. Ali Ece'nin ayrıca müzisyen yönü de bulunmaktadır