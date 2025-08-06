Genç futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına yeni kulübüyle imzasını attı. Frankfurt'taki serüveninin ardından daha fazla şans bulmak isteyen Akman, Avrupa'nın başka bir kulübüne transfer oldu. Yeni takımına transferiyle birlikte Ali Akman, potansiyelini tekrar ortaya koyarak eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Bu transfer, oyuncunun kariyerine yeni bir ivme kazandırabilir, çünkü sürekli kiralık olarak oynadığı kulüplerde istikrarı yakalayamamıştı. Şimdi, Ali Akman'ın yeni takımı, genç oyuncuya daha fazla oyun şansı ve gelişme fırsatı sunma vaadinde bulunuyor. Ali Akman ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Ali Akman kimdir? Ali Akman hangi takımla anlaşma imzaladı?

ALİ AKMAN KİMDİR?

2002 doğumlu Ali Akman, Türk futbolunun önemli isimlerinden Ayhan Akman'ın yeğeni olarak tanınıyor. Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Ali Akman, 2019-2020 sezonunda profesyonel takımda forma giymeye başladı. Bursaspor formasıyla gösterdiği performans, onu kısa süre içinde dikkat çeken bir oyuncu yaptı. Genç futbolcu, 45 maçta 14 gol ve 5 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. Ancak sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle Bursaspor'dan ayrılan Ali Akman, 2021 yılında Alman kulübü Frankfurt ile sözleşme imzaladı. Frankfurt'ta istikrarlı bir performans gösteremeyen ve sürekli kiralık gönderilen genç futbolcu, 2021-2022 sezonunu Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübünde kiralık olarak geçirdi. Burada 28 maçta 6 gol kaydederek kendini yeniden hatırlatmayı başardı. Ali Akman, 2023-2024 sezonu için Göztepe'ye 1 yıllığına kiralandı. Genç oyuncunun, yeni takımındaki başarısına göre satın alma opsiyonu da bulunuyor. Santrafor, forvet arkası ve sol kanat gibi birçok pozisyonda görev alabilen 20 yaşındaki futbolcu, Göztepe'deki kiralık sözleşmesinde gösterdiği performansla kariyerini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

ALİ AKMAN KAÇ YAŞINDA?

Ali Akman, 2002 doğumlu olup İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz genç yaşlarda futbola olan yeteneği ve sahadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Akman, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük beğeni toplamıştır. Genç futbolcunun, bu kadar erken yaşta sergilediği yetenek ve olgunluk, onu geleceğin yıldızları arasında gösteriyor. Akman, sadece Bursaspor'da değil, kiralık olarak gittiği kulüplerde de etkili oyunuyla adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.

ALİ AKMAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, genç santrfor Ali Akman'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleriyle genç oyuncuya destek verildi. Akman'ın, Keçiörengücü'nde göstereceği performans merakla bekleniyor.