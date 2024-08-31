Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek?

Alexander Djiku sakatlık durumu! Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle Angola ve Nijer ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı. Peki, Djiku ne zaman sahalara dönecek? İşte Alexander Djiku sakatlık durumu haberimizde!

ALEXANDER DJIKU SAKATLANDI MI?

Alanyaspor ile oynanan maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Alexander Djiku, Gana'nın Angola ve Nijer ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçları kadrosundan çıkartıldı. Yıldız futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildi, tedavisi 10-14 gün sürecek.

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.

DJIKU NASIL SAKATLANDI?

Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın 61. dakikasında sakatlanmış ve yerini Becao'ya bırakmıştı.