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Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi?

Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Alanyaspor-Konyaspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Alanyaspor- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Alanyaspor- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

03-01-2025 ALANYASPOR VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanyaspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Alanyaspor-Konyaspor maçı, 3 Ocak Cuma günü oynanacak.

ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Konyaspor maçı, saat 20:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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