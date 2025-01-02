Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Alanyaspor-Konyaspor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Alanyaspor- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Alanyaspor- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
03-01-2025 ALANYASPOR VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Alanyaspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Alanyaspor-Konyaspor maçı, 3 Ocak Cuma günü oynanacak.
ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Alanyaspor-Konyaspor maçı, saat 20:00 başlayacak.