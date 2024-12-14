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Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor-Gaziantep FK bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor-Gaziantep FK maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi soruları merak ediliyor. Peki, Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor- Gaziantep Fk karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor- Gaziantep Fk maçı şifresiz mi? Alanyaspor- Gaziantep Fk maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Alanyaspor- Gaziantep Fk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor- Gaziantep Fk maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

14-12-2024 ALANYASPOR VS GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanyaspor ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Gaziantep FK Maçı, saat 19:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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