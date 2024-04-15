Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi kim oldu? Maçın hakemi kim olacak?

TFF'nin bu hafta açıkladığı karar ile her hafta 3 kritik maçın VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağı açıklanmıştı. ilk olarak Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez görev yapmıştı. Peki, Alanyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi kim oldu? Maçın hakemi kim olacak?

ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Bu akşam oynanacak olan haftanın son maçında Alanyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Portekizli Fabio Melo görevlendirildi.

FABIO MELO KİMDİR?

Fabio Melo, 1990 yılında Portekiz, Valongo'da dünyaya geldi. Portekiz Futbol Federasyonu aktif üyesi olan 33 yaşındaki Melo, Portekiz Ligi'nde profesyonel olarak hakemlik yapıyor.