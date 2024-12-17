Alanyaspor Amedspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Amedspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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ALANYASPOR AMEDSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Alanyaspor Amedspor maçı 3-2'lik Alanyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

ALANYASPOR AMEDSPOR ÖZET

Alanyaspor Amedspor maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Alanyaspor Amedspor maç özeti linki üzerinden Alanyaspor Amedspor özetine ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR AMEDSPOR ÖZET VİDEOSU

ALANYASPOR AMEDSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Alanyaspor Amedspor maçı 17 Aralık 2024 günü oynandı.

ALANYASPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Alanyaspor Amedspor maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.