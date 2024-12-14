Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

3 zincir market şubesi mühürlendi

3 zincir market şubesi mühürlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan denetimlerde 3 zincir market şubesi mühürlendi. Marketlerde son kullanma tarihi geçmiş un, patlamış mısır, su, içli köfte, bisküvi ve çikolata gibi ürünler olduğu tespit edildi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, üç zincir market şubesi mühürlendi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere gerekli idari işlemleri uyguluyoruz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Alanya'nın 102 mahallesinde faaliyet gösteren kasap, pastane, fırın, market ve gıda firmaları düzenli olarak ekipler tarafından denetleniyor. Buna göre tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen üç zincir market şubesi hakkında idari işlem başlatıldı ve şubeler mühürlenerek iki gün süreyle ticaretten men edildi.

3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünlerin arasında su bile var

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ UN, SU, İÇLİ KÖFTE...

Tüm işletmeler için caydırıcı etkisi olan mühürleme işlemi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bulunan ve tarihi geçmiş un, acı sos ve patlamış mısır satan bir zincir market şubesi ile Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda faaliyet gösteren son kullanma tarihi geçmiş su, içli köfte, bisküvi ve çikolata türevleri satan zincir market şubesi mühürlendi. Ayrıca İncekum Mahallesi Eski Antalya Yolu'nda hizmet veren ve tarihi geçmiş beyaz peynir, sosis, meşrubat gibi ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen bir başka zincir market şubesi de mühürlendi. Üç işletmeye de idari para cezası uygulanırken, işletmeler iki gün ticari faaliyet gösteremeyecek.

3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünlerin arasında su bile var

"DENETİMLERE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Mühürleme işlemleri ile ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, "Halk sağlığı konusunda taviz vermeyeceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri artarak devam ediyor. Daha önce tarihi geçmiş ürün satan ve steril olmayan ortamda üretim yapan işletmeleri mühürlemiştik. Yine 3 zincir market şubesinde tarihi geçmiş ürün satışı tespit ettik ve gerekli idari işlemleri uyguladık. Bu tarz uygulamaların tüm gıda satıcıları ve üreticileri için caydırıcı olmasını temenni ediyoruz. İşletme sahiplerini bu konuda daha hassas olmaya davet ediyorum. Biz denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünlerin arasında su bile var

Kaynak: ANKA / Güncel
img

"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
img

Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
img

İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıShef :

Hangi marketlerin olduğunu yazmadıktan sonra haber çok anlam ifade etmiyor.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısezgin sucin:

sen şox bim a 101 kapat bırak o boş markwtler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te CHP'li Başarır'dan Bozdağ'a 'söz verme' tepkisi
Bekir Bozdağ'ın kararına CHP'li Başarır'dan tepki
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Fransız milyoner hiç gitmediği köye 10 milyon euro miras bıraktı
Hiç gitmediği köye 10 milyon euro miras bıraktı
Doyasıya eğlenen baldız, gelin ve damadın önüne geçti
Baldızın yaptıkları gelin ve damadın önüne geçti

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 14 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? TV YAYIN AKIŞI 14 ARALIK: Bugün hangi diziler ve filmler var? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.