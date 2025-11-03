Haberler

Akkaya: Kaçak çalışanların önüne geçip meslektaşlarımızın kazanmasını sağlayacağız

Akkaya: Kaçak çalışanların önüne geçip meslektaşlarımızın kazanmasını sağlayacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRSAB Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Adayı Muhammet Akkaya, turizm sektöründeki yapısal problemleri ve kaçakçılık sorununu çözme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Özellikle Antalya ve Ankara'da yürütülen girişimler ve TÜRSAB'ın kurumsal yapısındaki eksiklikler hakkında da konuşan Akkaya, seçim sürecinde bu konulara odaklandıklarını ifade etti.

TÜRSAB Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Adayı Muhammet Akkaya, fuarlarda üyelerin yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıyarak çözüm arayışlarını sürdürüyor. Akkaya, turizm sektöründeki yapısal problemlerin istişareyle çözülebileceğini belirterek, "Bunlar istişare halinde olacak ki biz bu meseleyi kökünden çözelim. Hem kaçakçılığın önüne geçelim hem de meslektaşlarımız para kazansın." ifadelerini kullandı.

Tempo TV'de yayınlanan "Türkiye Konuşuyor" programına Zoom üzerinden katılan Akkaya, son dönemdeki çalışmalarını ve sektörün güncel sorunlarını değerlendirdi. Programda, ulaşım ve taşımacılık alanındaki sıkıntılar, kültür turları organizasyonlarındaki sorunlar ve üyelerin yüksek aidat yükü ele alındı.

Akkaya, özellikle Antalya ve Ankara'da yürütülen girişimlere değinerek, "Antalya'da ufak tefek sorunlar çözüldü. Ancak Ankara'daki araç bağlama ve taşımacılıkla ilgili konularda henüz bir gelişme olmadı. Milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Seçime kadar bu sorunları çözmeyi hedefliyoruz." dedi.

TÜRSAB'ın kurumsal yapısındaki eksikliklere de dikkat çeken Akkaya, birliğin yeniden güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. "TÜRSAB'ın kurumsal sorunları var. Öncelikle bunların çözülmesi gerekiyor. Seçim sürecinde bu konulara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB seçimlerinin ilk oturumunun 15 Kasım'da yapılacağını hatırlatan Akkaya, çoğunluk sağlanamaması durumunda 23 Kasım'da asıl seçimin gerçekleştirileceğini belirtti. Akkaya, seçim sürecinde tüm üyelerin sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Turizm
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.