Akkaya: Kaçak çalışanların önüne geçip meslektaşlarımızın kazanmasını sağlayacağız

TÜRSAB Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Adayı Muhammet Akkaya, fuarlarda üyelerin yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıyarak çözüm arayışlarını sürdürüyor. Akkaya, turizm sektöründeki yapısal problemlerin istişareyle çözülebileceğini belirterek, "Bunlar istişare halinde olacak ki biz bu meseleyi kökünden çözelim. Hem kaçakçılığın önüne geçelim hem de meslektaşlarımız para kazansın." ifadelerini kullandı.

Tempo TV'de yayınlanan "Türkiye Konuşuyor" programına Zoom üzerinden katılan Akkaya, son dönemdeki çalışmalarını ve sektörün güncel sorunlarını değerlendirdi. Programda, ulaşım ve taşımacılık alanındaki sıkıntılar, kültür turları organizasyonlarındaki sorunlar ve üyelerin yüksek aidat yükü ele alındı.

Akkaya, özellikle Antalya ve Ankara'da yürütülen girişimlere değinerek, "Antalya'da ufak tefek sorunlar çözüldü. Ancak Ankara'daki araç bağlama ve taşımacılıkla ilgili konularda henüz bir gelişme olmadı. Milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Seçime kadar bu sorunları çözmeyi hedefliyoruz." dedi.

TÜRSAB'ın kurumsal yapısındaki eksikliklere de dikkat çeken Akkaya, birliğin yeniden güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. "TÜRSAB'ın kurumsal sorunları var. Öncelikle bunların çözülmesi gerekiyor. Seçim sürecinde bu konulara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB seçimlerinin ilk oturumunun 15 Kasım'da yapılacağını hatırlatan Akkaya, çoğunluk sağlanamaması durumunda 23 Kasım'da asıl seçimin gerçekleştirileceğini belirtti. Akkaya, seçim sürecinde tüm üyelerin sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.