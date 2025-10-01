Akbank'tan dikkat çeken hamle! Yaklaşık 1 milyar TL değerindeki takipteki alacaklarını elden çıkaran banka, bu satışla piyasada nasıl bir etki yaratacak? Alacakların yeni sahibi kim ve Akbank bu kararı neden aldı? Tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Akbank takipteki kredi alacaklarının ne kadarını sattı? Akbank alacaklarını kime sattı, neden sattı?

AKBANK TAKİPTEKİ KREDİ ALACAKLARINI KİME SATTI?

Akbank, takipteki kredi alacaklarının büyük bir bölümünü varlık yönetim şirketlerine devretti. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'nin bu alacak portföyünü satın alan kurumlar olduğu belirtildi.

AKBANK TAKİPTEKİ KREDİ ALACAKLARINI NE KADARA SATTI?

Akbank, takipteki kredi alacaklarının 1 milyar 39 milyon TL nominal değerindeki bölümünü, toplam 258 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye devretti. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, bu iki varlık yönetim şirketinin alacak portföyünün yeni sahipleri olduğu duyuruldu. Böylece Akbank, önemli bir takipteki alacak paketini yönetim şirketlerine satmış oldu.

AKBANK TAKİPTEKİ KREDİ ALACAKLARINI NEDEN SATTI?

Akbank'ın takipteki kredi alacaklarını satmasının birkaç önemli nedeni bulunuyor:

Risk Yönetimi: Takipteki krediler, bankanın bilançosunda risk oluşturur. Bu alacakların varlık yönetim şirketlerine satılması, bankanın kredi riskini azaltmasına yardımcı olur.

Bilanço Temizliği: Takipteki alacakların satışıyla banka, bilançosunu temizleyerek daha sağlıklı ve güçlü bir finansal yapı oluşturmayı hedefler.

Sermaye Verimliliği: Takipteki alacakların satılması, bankanın sermayesini daha verimli kullanmasına olanak sağlar ve yeni kredi verme kapasitesini artırır.

Nakit Akışı: Alacak satışından elde edilen nakit, bankanın likiditesini güçlendirir ve operasyonel ihtiyaçlar için kullanılabilir.

Düzenleyici Gereklilikler: Bankaların takipteki kredilerle ilgili düzenleyici sermaye gereksinimlerini karşılamaları gerekir. Bu satış, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine yardımcı olabilir.

Kısaca, Akbank bu satışla hem finansal sağlığını güçlendirmeyi hem de risklerini azaltmayı amaçlıyor.