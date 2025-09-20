Akaryakıt fiyatları: 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları neler? Benzin ve motorine zam geldi mi?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergisel düzenlemelerin etkisiyle sürekli olarak güncelleniyor. Hal böyle olunca, sürücüler her sabah "Benzin ya da motorine zam geldi mi?" sorusunu sormaya devam ediyor. Fiyatlardaki son durum ve olası artışlara dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve artışların yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. Bu kapsamda, 20 Eylül Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına ortalama 1 TL civarında zam yapılması bekleniyor. Akaryakıt sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu artışın temelinde Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik bulunuyor.

Zam haberi sonrası araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarında güncel fiyatları merak ederken; motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir artış öngörülmediği belirtiliyor. Ancak piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde bu kalemlerde de yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,84

Motorin: 54,25

LPG: 26,51

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,69

Motorin: 54,13

LPG: 25,88









Ankara

Benzin: 53,63

Motorin: 55,19

LPG: 26,40

İzmir