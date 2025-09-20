Haberler

Akaryakıt fiyatları: 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları neler? Benzin ve motorine zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatları: 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları neler? Benzin ve motorine zam geldi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol piyasalarındaki değişiklikler, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi politikalarına bağlı olarak sık sık güncelleniyor. Bu nedenle araç sahiplerinin gündeminde en çok yer eden sorulardan biri "Benzine ya da motorine zam geldi mi?" oluyor. Peki, Akaryakıt fiyatları: 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları neler? Benzin ve motorine zam geldi mi? .

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergisel düzenlemelerin etkisiyle sürekli olarak güncelleniyor. Hal böyle olunca, sürücüler her sabah "Benzin ya da motorine zam geldi mi?" sorusunu sormaya devam ediyor. Fiyatlardaki son durum ve olası artışlara dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve artışların yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. Bu kapsamda, 20 Eylül Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına ortalama 1 TL civarında zam yapılması bekleniyor. Akaryakıt sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu artışın temelinde Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları: 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları neler? Benzin ve motorine zam geldi mi?

Zam haberi sonrası araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarında güncel fiyatları merak ederken; motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir artış öngörülmediği belirtiliyor. Ancak piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde bu kalemlerde de yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 52,84
  • Motorin: 54,25
  • LPG: 26,51

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 52,69
  • Motorin: 54,13
  • LPG: 25,88

Akaryakıt fiyatları: 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları neler? Benzin ve motorine zam geldi mi?


Ankara

  • Benzin: 53,63
  • Motorin: 55,19
  • LPG: 26,40

İzmir

  • Benzin: 53,95 TL
  • Motorin: 55,53 TL
  • LPG: 26,33 TL
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Trump uyuşturucu taşıyan tekneyi vurduklarını açıkladı: 3 narko-teröristi öldürdük

Trump uluslararası sulardaki tekneyi gözünü kırpmadan vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.