AJET UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI! Ajet'ten ucuz yurt dışı bileti nasıl alınır?

AJet, düzenlediği kampanyalarla yolcularına uygun fiyatlı yurt içi ve yurt dışı uçuş fırsatları sunmaya devam ediyor. Ekonomik bilet arayışında olan yolcular, AJet 2025 kampanya tarihlerini ve ucuz bilet almanın püf noktalarını merak ediyor. Peki, AJet 2025 kampanyaları başladı mı, ne zaman başlayacak? Yurt dışına en ucuz bilet nasıl alınır? İşte, AJet'in 2025 kampanyaları hakkında bilinmesi gerekenler…

AJET 2025 YURT DIŞI KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

AJet, 2025 yaz sezonunda yurt dışına ekonomik seyahat imkanı sunan özel bir kampanya düzenliyor. 18-19 Mart 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. Kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı ve varışlı 16 ülkeye direkt uçuşlar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

AJET UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

Yolcular, 19 euro/dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alma fırsatı yakalayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini AJet'in resmi web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alabilecek. Özellikle erken rezervasyon yapan yolcular, en avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

Ajet'ten ucuz yurt dışı bileti nasıl alınır

Kampanyaya dahil olan destinasyonlar arasında Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü ve Tiflis gibi popüler şehirler yer alıyor. Biletlerin sınırlı sayıda olduğunu unutmamak ve avantajlı fiyatlardan yararlanmak için erken davranmak gerekiyor. AJet 2025 yurt dışı kampanyası, ekonomik uçuş fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

AJET ucuz uçak bileti