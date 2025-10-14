AJet ucuz bilet kampanyası: AJet PROMOSYON KODU! 9 Euro AJet kampanyası hangi ülkelerde geçerli, kampanya tarihleri ne, ucuz uçak bileti nasıl alınır?

AJet, 2025 yılında yurt dışı uçuşlarda bütçe dostu yeni kampanyasıyla seyahatseverlerin dikkatini çekiyor. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Arap Yarımadası'na kadar uzanan 34 ülke ve 59 şehirde geçerli olan bu kampanya, hem ucuz bilet arayanlar hem de konforlu seyahat isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler ve esnek bilet seçenekleri sayesinde, AJet uçuşları artık çok daha ulaşılabilir. Peki,AJet kampanya tarihleri ne? 9 Euro AJet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? AJet ucuz uçak bileti nasıl alınır? AJet promosyon kodu haberimizde!

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI!

AJet'in 2025 kampanyası, toplam 150 bin indirimli koltuğun satışa sunulmasıyla sektörde dikkat çeken bir hareketlilik yaratıyor. Kampanya, 14 Ekim 2025 saat 11:00'de başlayıp 15 Ekim 2025 saat 23:59'a kadar devam edecek. Bu kısa sürede bilet satın almak isteyenler için önemli bir uyarı: Erken davranmak, fırsatlardan yararlanmanın anahtarı.

Kampanya Kapsamında Satışa Sunulan Biletler ve Seyahat Tarihleri

Biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Seyahat tarihleri 18 Kasım 2025 ile 17 Mart 2026 arasında geçerli.

Toplam 150 bin indirimli koltuk kampanyaya dahil.

Bu kampanya, özellikle kış ve erken bahar döneminde yurt dışı seyahat planlayanlara ciddi avantaj sağlıyor. Üstelik AJet, farklı bilet kategorilerinde de indirim uygulayarak, her yolcunun ihtiyacına uygun seçenekler sunuyor.

AJET PROMOSYON KODU NASIL ALINIR? AJET PROMOSYON KODU NEDİR?

AJet'in 2025 kampanyasında promosyon kodu kullanımı konusunda resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, web sitesi ve yetkili satış noktalarından bilet alımında özel indirimler ve ekstra fırsatlar zaman zaman duyurulabiliyor. AJet'in güncel kampanya ve promosyon bilgilerini takip etmek isteyenler için öneriler:

AJet.com ve mobil uygulamasını düzenli kontrol etmek.

E-posta bültenlerine abone olmak.

Sosyal medya hesaplarından kampanya duyurularını takip etmek.

Bu sayede, indirimli biletlerin yanı sıra ek avantajlardan da faydalanmak mümkün olabilir.

AJET UCUZ UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?

AJet'in indirimli bilet kampanyasından yararlanmak ve ucuz uçak bileti almak için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit ve kullanıcı dostu:

Bilet Satış Tarihlerini Takip Etmek: Kampanya sadece 14-15 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli. Bu nedenle planlamanızı önceden yapmanız önemli.

Resmi Kanallardan Satın Alma: Biletler AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabiliyor.

Bilet Tipini Seçmek: Basic, Ecojet, Flex ve Premium gibi farklı bilet seçenekleri mevcut. Kampanyada Basic biletler 9 dolardan başlıyor.

Seyahat Tarihlerine Dikkat: Kampanyalı biletler 18 Kasım 2025 - 17 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli.

Ödeme ve Onay: Ödeme işlemini tamamlayarak rezervasyonunuzu hemen garantileyebilirsiniz.

Bu adımlar sayesinde AJet'in sunduğu kampanyalı fiyatlardan kolayca faydalanabilirsiniz.

AJET KAMPANYA TARİHLERİ NE?

AJet kampanya tarihleri, kampanyanın etkili ve sınırlı süreli olmasının yol göstericisi. 2025 yılı için kampanya tarihleri şu şekilde:

Bilet Satış Tarihleri: 14 Ekim 2025, 11:00 – 15 Ekim 2025, 23:59

Geçerli Seyahat Tarihleri: 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026

Bu süreler içinde satın alınan biletler, kampanyanın sunduğu avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı veriyor. Kampanya süresinin sınırlı olması nedeniyle erken rezervasyon kritik önem taşıyor.

9 EURO AJET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

AJet'in 9 dolardan başlayan kampanyası, geniş bir coğrafi kapsama sahip. Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Arap Yarımadası bölgelerindeki 34 ülke ve 59 şehirde geçerli olması, kampanyanın çok yönlü ve uluslararası yapısını ortaya koyuyor.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Bölgeler ve Bazı Önemli Şehirler

Avrupa: İstanbul, Berlin, Roma, Paris gibi önemli merkezler.

Kuzey Afrika: Kahire, Tunus gibi popüler destinasyonlar.

Orta Asya: Almatı, Taşkent gibi önemli şehirler.

Arap Yarımadası: Dubai, Riyad gibi iş ve turizm merkezleri.

Bu geniş coğrafyada, farklı kültürleri keşfetmek ve seyahat bütçenizi aşmadan yolculuk yapmak mümkün hale geliyor.