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Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı? Ajax Galatasaray kadrolar açıklandı mı?

Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı? Ajax Galatasaray kadrolar açıklandı mı?
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UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Ajax ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı? Ajax Galatasaray kadrolar açıklandı mı?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Ajax bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı yedi maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup bir performans sergiledi. Peki,Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Ajax maçı, 30 Ocak Perşembe saat 23:00 başlayacak.

GALATASARAY-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Ajax-Galatasaray maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Guillermo Cuadra yapacak.

Mücadelede Carlos del Cerro Grande VAR, Alejandro Hernandez AVAR olarak görev alacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Muhtemel 11 : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertes, Barış, Yunus, Osimhen

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemedi.

Dış sahada PSV ile oynadığı 4 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise beraberlik çıkardı. Bu sezonki AZ Alkmaar maçıyla Hollanda'dan ilk kez puanla dönen Galatasaray, Ajax'ı yenerek Hollanda deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

Bu sezon Hollandalı ikinci rakip

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ikinci kez bir Hollanda temsilcisiyle karşılaşacak.

"Kupa 2"nin yenilenen formatında bu sezonki 7. farklı takımla mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, ikinci kez bir Hollanda takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın ikinci Hollandalı rakibi Ajax olacak.

Ajax ile ilk resmi randevu

Galatasaray ile Ajax ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Ajax, sarı-kırmızılı ekibin 1956'dan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak. Hiçbir resmi müsabakada eşleşmeyen iki takım, daha önce 2 özel maçta rakip oldu.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin açılışı 15 Ocak 2011'de Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci karşılaşma ise 11 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı. Söz konusu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Ajax, Türk takımlarına yenilmiyor

Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı ciddi bir üstünlük kurdu.

Daha önce Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe ile 13 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 11 galibiyet elde etti.

Ajax, Türk takımlarıyla sadece birer kez beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 29 gol kaydeden Ajax, kalesinde ise 4 gol gördü.

Amsterdam temsilcisi, Türk takımlarıyla evinde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ajax, bu müsabakalarda 17 gol atarken, sadece 1 gol yedi.

Hollanda temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile evinde yaptığı karşılaşmayı da 4-0 kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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