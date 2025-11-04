Haberler

Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet karaborsaya takıldı

Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet karaborsaya takıldı
Güncelleme:
Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi karaborsa şüphesiyle yaklaşık 1000 bileti iptal etti. Bilet alma şartlarını ihlal eden taraftarların maça giriş hakları da iptal edildi. Ayrıca, sahte veya yasa dışı yollarla bilet temin edenler için 450 euro para cezası ve stadyum yasağı uygulanacak.

  • Ajax, karaborsa şüphesiyle 1000 biletin geçersiz sayıldığını duyurdu.
  • Maça giriş yasağı getirilen taraftarlara 450 euro para cezası uygulanacağı açıklandı.
  • Ajax, benzer bir kararı daha önce Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da almış ve yaklaşık 600 bilet iptal edilmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax- Galatasaray maçı öncesi Hollanda ekibinden dikkat çeken bir adım geldi. Ajax, karaborsa şüphesiyle 1000 biletin geçersiz sayıldığını duyurdu.

KARA BORSA ŞÜPHESİYLE 1000 BİLET İPTAL EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla satın alınan veya devredilen biletlerin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda yaklaşık 1000 taraftarın maça giriş hakkı iptal edildi.

Ajax yönetimi, bilet satış koşullarını ihlal eden taraftarlara yönelik yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Maça giriş yasağı getirilen taraftarlara ayrıca 450 euro para cezası uygulanacağı açıklandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Johan Cruijff Arena'da oynanacak maç öncesinde kulüp, Galatasaray taraftarlarının stada farklı yollarla giriş yapmasının önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırdı. Ayrıca 28 Ağustos'tan sonra üyelik açan veya başka kişilerden bilet devralan taraftarlara da bilgilendirme yapıldı. Ajax, iptal edilen biletlerin yeniden aktif edilmeyeceğini ve bu kişilerin stadyuma gelmemesi gerektiğini vurguladı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Ajax, benzer bir kararı daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynanan maç öncesinde de almıştı. O dönemde de yaklaşık 600 bilet kara borsa şüphesiyle iptal edilmişti.

MAÇ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Ajax-Galatasaray maçı, Çarşamba akşamı saat 23.00'te Johan Cruijff Arena'da başlayacak.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
