Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek.

AJAX'IN BÜYÜK KOZU WEGHORST

Hollanda temsilcisinde bu maç öncesi takımın en önemli isimlerinden biri Beşiktaş'ın eski oyuncusu Wout Weghorst olarak göze çarpıyor. Weghortst, şu ana kadar takımının en golcü ismi konumunda yer aldı.

12 MAÇTA 7 GOL ATTI

Hollandalı santrfor, bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydetti. Deneyimli santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Weghorst'un Galatasaray'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.