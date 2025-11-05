Haberler

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Güncelleme:
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Ajax'ın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 10 maçta 6 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 1 gol kaydeden Hollandalı golcü, Galatasaray'a karşı takımının en önemli isimlerinden biri olacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek.

AJAX'IN BÜYÜK KOZU WEGHORST

Hollanda temsilcisinde bu maç öncesi takımın en önemli isimlerinden biri Beşiktaş'ın eski oyuncusu Wout Weghorst olarak göze çarpıyor. Weghortst, şu ana kadar takımının en golcü ismi konumunda yer aldı.

12 MAÇTA 7 GOL ATTI

Hollandalı santrfor, bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydetti. Deneyimli santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Weghorst'un Galatasaray'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
