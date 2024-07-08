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Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek yardımı uzatıldı mı? Aile destek paraları Temmuz'da yatacak mı? E- DEVLET LİNKİ

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Aile destek ödemesi ve yardımın uzatılıp uzatılmadığı konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yardımlar, ailelerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve onlara maddi destek sağlamak amacıyla veriliyor.

Aile destek ödemeleri Temmuz ayında da yatırılmaya devam edecek. 12 aylık ödeme dönemi sona erdiği için bu ödemeler, mevcut programın son ödemesi olacak. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek yardımı uzatıldı mı? Aile destek paraları Temmuz'da yatacak mı?

AİLE DESTEK TEMMUZ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek programı ödemeleri her ayın 15-31'i arasında hesaplara yatıyor.

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek yardımı uzatıldı mı? Aile destek paraları Temmuz'da yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEME SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

E- DEVLET GİRİŞ LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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