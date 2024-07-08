Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek yardımı uzatıldı mı? Aile destek paraları Temmuz'da yatacak mı? E- DEVLET LİNKİ

Aile destek ödemeleri Temmuz ayında da yatırılmaya devam edecek. 12 aylık ödeme dönemi sona erdiği için bu ödemeler, mevcut programın son ödemesi olacak. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek yardımı uzatıldı mı? Aile destek paraları Temmuz'da yatacak mı?

AİLE DESTEK TEMMUZ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek programı ödemeleri her ayın 15-31'i arasında hesaplara yatıyor.

AİLE DESTEK ÖDEME SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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