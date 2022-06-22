Yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameranı, Eminönü Meydanı'nda tartıştığı vatandaşlar tarafından darp edildi. Bunun akabinde vatandaşlar, Ahsen TV sunucusu kimdir? Bülent Yapraklıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte ayrıntılar...

AHSEN TV SUNUCUSU KİMDİR?

AhsenTV'nin sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'dur.

BÜLENT YAPRAKLIOĞLU KİMDİR?

Bülent Yapraklıoğlu, Ahsen TV muhabiridir. Ahsen TV'nin Youtube'da 122 bin abonesi mevcuttur. Bülent Yapraklıoğlu yaptığı sokak röportajlarında konuşma tarzı ve sempatik tavırları ile izleyicilerin ilgisini ve beğenisini çekmeyi başarmıştır. Bülent Yapraklıoğlu'nun Reis adında bir kitabı bulunmaktadır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sunucunun İnstagram'da 72 bin takipçisi vardır.

Bülent Yapraklıoğlu'nun hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ünlü muhabirin doğum tarihi ve yaşı hakkında bilgi yer almamaktadır.

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