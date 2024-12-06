Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti?

AHMET KÖSE KİMDİR, NEDEN İSTİFA ETTİ?





Ahmet Köse, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu'nda üye olarak görev yapan iş adamlarından biridir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bilişim ve yazılım alanında faaliyet göstermiş bir kariyere sahiptir. 2024 yılında İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu başkanlığında yenilenen TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer almıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, istifa ettiğini açıkladı.

İşte açıklaması:

"Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasımhane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir. Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. "

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