Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Ahmet Eyüp Türkaslan hangi takımlı? Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında, nereli? Ahmet Eyüp Türkaslan biyografisi!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak tarihe geçti. Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaştı. Peki, Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında, nereli? İşte, Ahmet Eyüp Türkaslan biyografisi!

AHMET EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR?

Ahmet Eyüp Türkaslan, 11 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor kulübünde başladı. Daha sonra ise Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Gaziantep-Kahramanmaraş depremleri sonrası çöken bir binanın altında kalmıştır.