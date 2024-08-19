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Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25?

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Futbol yorumları ile dikkatleri çeken Ahmet Ercanlar yeni sezonda da sporseverlerin takip ettiği yorumcular arasında yer alıyor. Peki, Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25?

Ahmet Ercanlar ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Ahmet Ercanlar bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

AHMET ERCANLAR HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Ahmet Ercanlar ronesanssportv'de yorum yapıyor.

AHMET ERCANLAR KİMDİR?

Ahmet Ercanlar, gazeteci ve yazardır. 1977 senesinde Şanlıurfa'da dünyaya gözlerini açtı. Linkedin'deki profilinde bulunan bilgilere göre Ercanlar, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.

1997 senesinde Fanatik Gaze­tesi'nde stajyer olarak başladığı mesleğinde Cine5, Star TV, Cnntürk, Habertürk, Skytürk ve Kanal 24 TV'lerinde çalış­tı. 2010 yılı Ocak ayında Hürriyet Gazetesinde çalışmaya başladı, Mart 2019'da ise buradaki Fenerbahçe muhabirliği görevinden ayrılmıştır. Daha sonra Asist Analiz'de bir süre çalıştıktan sonra buradan ayrılmış, Kasım 2019'da YouTube üzerinden yayın yapan Sansürsüz Futbol'u kurmuştur. Burada Fenerbahçeli muhabirlerle çalışmaktadır. Haber Global ekranlarında yayına giren Onur Tuğrul'un sunduğu Kontra programında da yorumculuk yapmıştır. Şu anda TGRT Haber'de yayına giren Stüdyo Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Yazar da olan 44 yaşındaki Ahmet Ercanlar'ın Bana Fenerbahçe'yi Anlat ve Ali isminde iki kitabı bulunmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ahmet Ercanlar Ahmet Ercanlar Futbol Spor Televizyon Gündem Spor Haberler

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