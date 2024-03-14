Ahmet Can kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Harmancık Belediye Başkan adayı Ahmet Can kaç yaşında, nereli?
Ahmet Can kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Harmancık Belediye Başkan adayı Ahmet Can kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Harmancık Belediye Başkan adayı olan Ahmet Can hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Can'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Can kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Harmancık Belediye Başkan adayı Ahmet Can kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET CAN KİMDİR?
Ahmet Can, Yeniden Refah Partisi Bursa- Harmancık Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Harmancık Belediye Başkan adayı Ahmet Can işletmecidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.