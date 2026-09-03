Ağustos enflasyonu belli oldu: Memur ve emekli zam oranları şekilleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta enflasyon aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu. Bu veri, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarının hesaplanmasında belirleyici oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,84 açıklanmasıyla iki aylık enflasyon toplamı üzerinden yüzde 3,65 oranında zam hakkı kazandı. Bu oran ocak 2027 döneminde maaşlara yansıyacak. Nihai zam oranı ise eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verilerinin birikimli etkisiyle hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alabiliyor. Ancak şu an için enflasyon farkı hak edilmiş değil. Farkın oluşabilmesi için mevcut mekanizmaya göre ilave yüzde 3,23 oranında enflasyon gerçekleşmeli. Memur ve memur emeklileri, ocak 2027'de toplu sözleşme kapsamındaki ilk zammı alacak.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri, hem emekli hem de memur maaşlarına yansıyacak nihai zam oranlarını belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi