2025 Ağustos ayı ABD enflasyon verileri, ekonominin genel seyrini ve para politikalarını yakından ilgilendiren kritik göstergeler arasında yer aldı. Özellikle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) raporu, yılın üçüncü çeyreğine dair önemli ipuçları sundu. Peki, Ağustos ABD enflasyon verileri ne oldu, enflasyon oranı yükseldi mi? Piyasaların tepkisi ne oldu? İşte, tüm detaylar...

2025 AĞUSTOS ABD ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

2025 Ağustos ayında ABD'de enflasyon oranı, hem aylık hem yıllık bazda ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin dikkatle takip ettiği göstergelerden biri oldu. Resmi verilere göre:

Aylık TÜFE artışı %0,4 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon oranı ise %2,9 olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, ABD'de enflasyonun hızla yükselmediğini ancak hala belirli bir ivme kazandığını gösteriyor. Özellikle yıllık bazdaki %2,9'luk artış, Fed'in enflasyon hedeflerine yaklaşırken dikkatle değerlendirilmesi gereken bir nokta olarak öne çıktı.

2025 AĞUSTOS ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

Piyasa ve ekonomistler, Ağustos ayı için ABD enflasyon verilerinde ne gibi değişiklikler olacağını önceden tahmin etmeye çalıştı. 2025 Ağustos ABD enflasyon beklentisi genel olarak:

Aylık bazda yaklaşık %0,3 - %0,4 arasında,

Yıllık bazda ise %2,7 - %2,8 civarında bir artış yönündeydi.

Gerçekleşen %0,4 aylık ve %2,9 yıllık enflasyon oranı, beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Bu durum, piyasalarda bazı dalgalanmalara neden olurken, özellikle çekirdek enflasyonun sınırlı artışı, piyasaların tepki dozunu azaltan önemli bir faktör oldu.

ABD ENFLASYON VERİLERİNE PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

Ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından piyasalarda hızlı ve çeşitli tepkiler gözlemlendi. Bu tepkilerin başında:

Dolar endeksinde yükseliş: Verinin ardından dolar endeksi hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etti. Ancak, çekirdek enflasyondaki artışın sınırlı kalması nedeniyle doların yükselişi kontrollü oldu.

Tahvil faizlerinde değişim: 10 yıllık ABD tahvil faizlerinde 1-2 baz puanlık artış yaşandı. Bu hareket, Federal Reserve'in faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağına işaret eden önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

Altın fiyatlarında dalgalanma: Güvenli liman talebinin azalmasıyla altın fiyatları hafifçe geriledi. Ancak, vadeli işlemlerde volatilitenin artması, yatırımcıların belirsizliğe karşı temkinli duruşunu yansıttı.

Fed indirim beklentilerinde devam eden iyimserlik: Enflasyonun beklentilerin biraz üzerinde gelmesine rağmen, piyasalar Fed'in yıl içinde en az 2-3 faiz indirimi yapacağı beklentisini korudu.

Bu ilk piyasa tepkileri, enflasyon verilerinin ekonomik dengeler üzerindeki etkisinin yanı sıra, yatırımcıların Fed'in geleceğe yönelik para politikası duruşuna dair temkinli ama umutlu yaklaşımlarını da ortaya koydu.