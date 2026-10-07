Haberler

Ağrı Valisi Bozkurt, 9 Ekim'deki açılış öncesi OSB'de yatırımları inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Valisi Bozkurt, 9 Ekim'deki açılış öncesi OSB'de yatırımları inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, 9 Ekim 2026 Cuma yapılacak açılış öncesi OSB'de incelemelerde bulundu. Asfalt Plenti, doğalgaz iletim tesisi ve İl Özel İdaresi araç filosu için hazırlanan alanı inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek açılış programı öncesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Açılış kapsamında hizmete sunulması planlanan Asfalt Plenti, OSB Doğalgaz İletim Tesisi ve İl Özel İdaresi’nin yeni araç filosu için hazırlanan alanda incelemelerde bulunan Valimiz Sayın Önder Bozkurt, yürütülen çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi.

Hazırlık çalışmalarını titizlikle takip eden Vali Dr. Önder Bozkurt, ilgili kurum ve yetkililerden çalışmaların mevcut durumu, tamamlanan hazırlıklar ve açılış programına ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İlimizin üretim kapasitesinin artırılması, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve ulaşım hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak yatırımların açılışa hazır hale getirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğimiz himayesinde gerçekleştirilen yatırımlarla Ağrı’nın sanayi ve üretim altyapısının güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

112'yi arayıp "eşim yaralandı" dedi! Cinayet şüphesiyle tutuklandı

Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Kışın eli kulağında! Ekim ayında yollar beyaz örtüyle kaplandı
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de tarih yazıyor
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı

Salgın bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt