Adı Sevgi canlı izle! ATV Adı Sevgi yeni bölüm canlı izle! Adı Sevgi yeni bölümde neler olacak?

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ADI SEVGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adı Sevgi dizisi her Pazar saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

ADI SEVGİ KONUSU NEDİR?

Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Adı Sevgi, öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir kadının, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün ilçede yarattığı değişimi anlatır.

ADI SEVGİ YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

ADI SEVGİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur. Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır… Zeynep'in yarışmaya katıldığını Macide'ye Özlem'in söylediğini fark eden Levent, bu hatayı affetmez. Levent'in nişanı atması, Özlem'i Elif'e dair büyük bir kıskançlık krizine sokar. Üçlü arasında yaşanan skandala dönüşen olay, Macide'nin ekmeğine yağ sürer. Macide herkese Elif'in Özlem'in nişanlısını elinden aldığı haberini yayarken, Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner. Namusuna uzanan iftirayla zor durumda kalan Elif'e en büyük destek Emir'den gelir. Yaptıkları anlaşmaya rağmen Volkan'ın Emir'in yanındaki tavırları ise Emir'in sabrını taşırır. Öte yandan Doğukan, Esma'ya gerçek hislerini açıklamak üzere bir buluşma ayarlar. Esma buluşma yerine gittiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur.

ADI SEVGİ OYUNCU KADROSU

Yunus Emre Yıldırımer – Emir Baykara

Gizem Güneş – Elif Türkkan

Mert Doğan – Volkan Baykara

Asya Kasap – Zeynep Aydan

Fatih Al – Ekrem Baykara

Nihan Büyükağaç – Macide Baykara

Mehtap Bayri – Şükran Özer

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